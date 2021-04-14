Певица Анжелика Агурбаш о ситуации со «Славянским базаром»: «Артисты, которые не поедут, переходят на сторону света»

Анжелика Агурбаш считает, что отказываясь от участия в "Славянском базаре в Витебске", артисты принимают решение поддерживать им режим или нет. Фото: Instagram @angelicaagurbash.

Эстрада стран СНГ начинает делиться, одни артисты отказываются от участия в «Славянском базаре в Витебске» в 2021-ом году, другие же заявляют об обратном, твердя, что в соцсетях музыкантов просят не приезжать на фестиваль не люди, а некая «армия ботов из-за границы», а музыка - вне политики.

Ситуацию вокруг «Славянского базара» ресурсу «Бусел» прокомментировала белорусская певица Анжелика Агурбаш.

Так, артистка категорично заявила, что в Беларуси сейчас наблюдается «законодательный дефолт». В этой ситуации, считает она, артисты не просто отказываются от участия в фестивале, но решают поддерживать им режим или нет.

- Одни артисты имеют понятия, совесть и достоинство, а другие нет, - уверена Агурбаш.

Также она заметила, что в идеале хотелось бы, чтобы музыка и творчество были вне политики, но добавила, что в ситуации с Беларусью все иначе.

- Здесь дело идет уже не о политике, а об агрессии, направленной в сторону своего народа, и о репрессиях. Поэтому это совершенно другая история, - прокомментировал артистка.

Также певица привела в пример перенос Чемпионата мира по хоккею из Минска, и то, что Евровидение не приняло заявку от участников из Беларуси, и сказала, что считает это «абсолютно правильным».

- Мы творческие люди - голуби мира, должны нести правильную энергию, быть всегда на стороне справедливости, добра и мира, что бы ни происходило. Считаю, что те артисты, которые не поедут на «Славянский базар» автоматически переходят на сторону света, - добавила Агурбаш.

И продолжая тему отказов от участия в витебском фестивале, пояснила:

- Сейчас не до песен и не до «Славянского базара». Как об этом можно говорить и рассуждать? У нас каждый день калечатся судьбы и здоровье людей, - заявила она.

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