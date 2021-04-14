В РТБД спектакль «Чернобыльская молитва» по книге Алексиевич, запланированный на 26 апреля, без объяснения причин заменили на другой

В РТБД спектакль «Чернобыльская молитва», запланированный на 26 апреля, без объяснения причин заменили на другой. Фото: БелТА

В Республиканском театре белорусской драматургии спектакль «Чернобыльская молитва», запланированный на 26 апреля, без объяснения причин заменили на другой. В афише на 26 апреля теперь стоит спектакль «Карьера доктора Рауса». Об этом сообщает «Радыё Свабода».

«Чернобыльскую молитву» по книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич должны были показать 26 апреля в 35-ю годовщину аварии на ЧАЭС. Но люди, купившие билеты, стали получать сообщения от оператора BYCARD о замене спектакля.

В сообщении говорилось о том, что вместо «Чернобыльской молитвы» 26 апреля на сцене РТБД будет показан спектакль «Карьера доктора Рауса». Билеты остаются действительными на новый спектакль.

В РТБД спектакль «Чернобыльская молитва», запланированный на 26 апреля, без объяснения причин заменили на другой. Фото: "Радыё Свабода"

В театре по телефону подтвердили информацию о замене спектакля, но по какой именно причине это произошло, говорить отказались.

Напомним, что Светлана Алексиевич была вынуждена уехать из Беларуси.

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