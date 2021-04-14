Машину достали уже с мертвым водителем: появились фото Chevrolet утонувшего в мелиоративном канале

Машина на ходу съехала в мелиоративный канал. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло на территории Лельчицкого района 12 апреля. Как сообщалось в суточной сводке МЧС, авария произошла около 15.00 часов вблизи деревни Глушковичи.

Водитель «Шевроле Круз» не справился с управлением и машина съехала в мелиоративный канал. Иномарка упала в воду прямо на крышу, выбраться из нее мужчина не смог.

Водитель иномарки оказался "запертым" в машине, выбраться он не смог. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Машину из канала достали сотрудники МЧС с помощью лебедки, тело 32-летнего водителя передали медикам, они констатировали смерть.

В УВД по Гомельской области опубликовали фото с места аварии - белый седан весь смят, лобовое стекло разбито, на дворниках остатки тины и водорослей. В милиции уточнили, что авария произошла на трассе Р-36 направлением Мозырь - Лельчицы - Милошевичи - граница Украины, а водитель был лишен водительских прав.

Машину из мелиоративного канала достали сотрудники МЧС лебедкой. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

По факту аварии правоохранители проводят проверку.

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