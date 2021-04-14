Ночью 16 апреля могут временно могут не работать карточки некоторых банков. И вот почему

Ночью 16 апреля могут временно могут не работать карточки некоторых банков Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ночью 16 апреля могут временно могут не работать карточки некоторых банков. Об этом сообщили на сайте Банковского процессингового центра.

- Банковский процессинговый цент 16 апреля, в пятницу, с 03.20 до 06.30 будет проводит технологические работы на одном из аппаратно-программных комплексов, - рассказали в организации.

И добавили, что в указанное время могут возникнуть кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, которые пользуются услугами центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов.

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