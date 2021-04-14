«Очень спешил на вызов»: в Барановичах таксист с 3,5 промилле алкоголя врезался в «Рено»

В Барановичах таксист с 3,5 промилле алкоголя врезался в «Рено». Фото: УВД Брестского облисполкома

В Барановичах таксист с 3,5 промилле алкоголя спешил на вызов и врезался в автомобиль «Рено». Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

- Инцидент произошел в среду, 7 апреля, на улице Вильчковского в Барановичах. Удалось установить, что 47-летний водитель «Джили» управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал сам таксист, он очень торопился на вызов за клиентом и по этой причине врезался в «Рено», который двигался в попутном направлении. В выдыхаемом воздухе было зафиксировано 3,5 промилле алкоголя, - рассказали в ведомстве.

В Барановичах таксист с 3,5 промилле алкоголя врезался в «Рено». Фото: УВД Брестского облисполкома

В результате произошедшего никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Машина «Джили» была помещена на штрафстоянку.

В отношении таксиста были составлены административные протоколы.

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