«Мы не самозванцы»: Кочанова заявила, что белорусские парламентарии хотят конструктивного диалога с Евросоюзом

Наталья Кочанова заявила, что белорусские парламентарии готовы развивать конструктивный диалог с ЕС. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Позицию белорусских парламентариев озвучила в эфире Беларусь Наталья Кочанова. Так глава Совета республики Национального собрания заметила, что белорусские парламентарии готовы делать шаги, чтобы развивать конструктивное сотрудничество, но только с теми, кто ответит взаимностью.

Кроме того, Кочанова заявила, что белорусские власти предпринимали «достаточно много» обращений к парламентариям Евросоюза.

- Мы просили, чтобы они услышали нас, послушали информацию из первых уст, - пояснила чиновница.

И добавила, что «есть подвижки» в этом вопросе (вопросе конструктивного диалога - Прим.). Так Кочанова заявила, что парламентарии Франции и Италии готовы к сотрудничеству с представителями действующих властей, а также готовы услышать о том, что происходит в Беларуси от представителей власти.

- Ведь мы не самозванцы, мы те люди, которые работают в Национальном собрании Республики Беларусь, и поэтому мы будем делать все для того, чтобы конструктивно сотрудничать со всеми, кто будет идти нам навстречу, - прокомментировала она.

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