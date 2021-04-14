В Баку 14 апреля началась официальная встреча Лукашенко с Алиевым

В Баку началась встреча Лукашенко с Алиевым. Фото: "Пул Первого"

В Баку в среду, 14 апреля, началась официальная встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Официальная встреча президента Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым началась. Она проходит в узком составе. На встрече присутствуют президенты и главы МИДов, - написано в сообщении.

Встреча проходит в узком составе. Фото: "Пул Первого"

Ранее в «Пуле Первого» проинформировали о том, что во время встречи стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективных проектов в области производства и поставок продовольствия, переработки сельхоз продукции, также затронут темы сотрудничества в области здравоохранения, образовательной и туристической сферах.

Встреча лидеров двух стран проходит в президентском дворце «Загульба».

Напомним, что Александр Лукашенко прилетел в Баку 13 апреля. В этот же день состоялась неформальная встреча президентов двух стран, которая длилась на протяжении пяти часов.

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