Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования с 21 апреля

В Беларуси выросла ставка рефинансирования. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в Беларуси повышается ставка рефинансирования, сообщили в пресс-службе Национального банка.

Так уже через неделю со следующей среды, 21 апреля, ставка рефинансирования вырастет до 8,5 процента годовых. Вместе с нею вырастут ставки по кредиту овернайт и по депозиту овернайт до 9,5 и 7,5 процента годовых соответственно.

В пресс-службе главного финучреждения республики уточнили, что такое решение приняли 14 апреля на заседании правления Нацбанка.

Это обусловлено ускорением темпов инфляции и ее «продолжающимся отклонением» от 5-процентного уровня, а также ростом цен, произошедшим ослаблением белрубля, «шоком продовольственных цен», последствиями пандемии и т.д.

Напомним, не так давно, в марте 2021-го года в Нацбанке заявляли о принятом решении, не менять ставку рефинансирования и о принятых мерах для ограничения инфляции.

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