В Украине мужчина четыре раза заразился коронавирусом

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В Украине мужчина четыре раза заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал заведующий врач терапевтическим отделением Харьковской городской клинической больницы №17 Роман Елисеев, где лечат пациентов с COVID-19 информационному агентству УНИАН.

Врач пояснил, что неоднократное заражение мужчины коронавирусом объясняется тем, что у него проблемы со здоровьем. По причине сопутствующих нарушений в организме у жителя Харькова просто не вырабатывался иммунитет к новой инфекции.

На данный момент мужчина уже выписан из больницы.

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