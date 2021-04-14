Белстат на месяц отложил публикацию данных о смертности в Беларуси за 2020 год

Данные по смертности в Беларуси за 2020-ый год появятся не раньше 17 мая 2021-го года. Фотоиллюcтрация: pixabay.com.

О том, что Белстат перенес публикацию статистики по смертности в Беларуси, сообщил телеграм-канал «Еврорадио».

Как сообщает ресурс, еще во вторник, 13 апреля, в графике по статистике смертности сообщалась, что обновление данных произойдет 16 апреля 2021-го года. Однако уже 14 апреля эту дату отнесли более чем на месяц. Сейчас в таблице помечено, что данные о смертности в Беларуси за 2020-ый год будут опубликованы 17 мая 2021-го года.

Последний раз официальные данные о смертности в стране Белстат публиковал 12 мая 2020-го года.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что численность населения Беларуси за 2020 год сократилась более чем на 60 тысяч человек. Что в три раза выше данных сокращения численности за 2019-ый год.

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