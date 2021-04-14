Лукашенко – Алиеву: «Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия»

Лукашенко заявил Алиеву, что ни одна пандемия не может помешать сотрудничеству Азербайджана и Беларуси. Фото: БелТА

В Баку 14 апреля, в среду, проходит официальная встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев. Во время нее Лукашенко заявил, что помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия. Его слова приводит БелТА.

- Наша встреча, наверное, в какой-то степени прозвучит рефреном на фоне всех вот этих событий: пандемий и прочего. Но истинные друзья никогда не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые необходимо провести вовремя. И помешать этому не сможет ни одна пандемия, - заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко добавил, что страны диверсифицировали свои отношения в политике и экономике и «они абсолютно ничем не отягощены».

- Мы никому не мешаем и нам тоже никто старается не мешать. Потому что если ты хочешь что-то сделать, то очень трудно этому помешать, - отметил Лукашенко.

В 2020 году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к полумиллиарду долларов. По словам Александра Лукашенко, это довольно хороший результат с точки зрения динамики.

- Если говорить о наших политических отношениях, то трудно сказать, чего нам не хватает. Ведь у нас блестящие отношения. И я всегда этим горжусь. Мы сумели восстановить самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям, - подытожил президент Беларуси.

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