Стали известны даты школьных каникул в Беларуси в 2021-2022 учебном году

Следующий учебный год в Беларуси начнется со среды,1 сентября, а закончится, как и этот, 31 мая. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В этом году учебный год в Беларуси заканчивается еще весной 31 мая. Тем временем в Минобразования уже назвали даты начала и окончания следующего учебного года.

Учебный год 2021-2022 года начнется со среды, 1 сентября. Именно с этой даты начнется отсчет графика четвертей.

Расписание четвертей в Беларуси в 2021-2022 году будет следующим:

- первая четверть начнется 1 сентября, а закончится 30 октября 2021-го года;

- вторая четверть начнется с 8 ноября, а завершится 24 декабря 2021-го года;

- начало третьей четверти датируется 10 января 2022-го года, а окончание - 23 марта 2022-го года;

- последняя, четвертая четверть, стартует с 4 апреля и по 31 мая 2022-го года.

Соответственно легко можно определить, когда в Беларуси у школьников будут осенние, зимние и весенние каникулы. Так как каникулы в школах Беларуси всегда совпадают с датами окончания и начала четвертей.

Вот когда будут начинаться и заканчиваться каникулы в Беларуси во время учебного года 2021-2022:

- осенние каникулы продлятся 8 дней: с 31 октября по 7 ноября;

- более длинными будут зимние каникулы - 16 дней. Школьники будут отдыхать с 25 декабря 2021-го года по 9 января 2022-го года;

- следующей 8-ми дневной короткой передышкой станут весенние каникулы: с 27 марта по 3 апреля 2022-го года.

- летние каникулы займут ровно все календарное лето - с 1 июня по 31 августа.

Дополнительные каникулы будут для первоклашек и второклашек в третьей четверти - с 14 февраля по 2 февраля. И чуть короче лето будет у девятиклассников, которые до 11 июня будут сдавать выпускные экзамены за вторую ступень общего среднего образования.

Напомним, в 2021-ом году учебный год заканчивается 31 мая. Последние звонки планируются на 29 мая. ЦТ в Беларуси начинается с 16 июня, первым традиционно будет госэкзамен по белорусскому языку.

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