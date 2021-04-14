Вынесен приговор брестским блогерам Петрухину и Кабанову, их в суд не пустили

Александр Кабанов (слева) и Сергей Петрухин (справа). Фото: со страницы Александра Кабанова в Facebook

Суд Октябрьского района Могилева вынес приговор блогерам из Бреста Сергею Петрухину и Александру Кабанову. Судья Ольга Кравченко признала их виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти. Кроме того, Петрухин признан виновным в оскорблении судьи, сообщает портал tut.by.

Петрухин и Кабанов получили по три года колонии общего режима. Сами блогеры на заседании не присутствовали, поскольку их удалили из зала суда еще в начале процесса. Все ходатайства по поводу их участия в слушаниях судья Кравченко отклонила.

Гособвинитель просила в суде наказание для Кабанова и Петрухина по три года в колонии общего режима, а для Петрухина – еще и штраф по приговору суда Бреста в 360 базовых (10 440 рублей).

По мнению следствия и прокуратуры, массовые протесты по всей Беларуси в 2020 году начались в том числе и из-за этих блогеров, действовавших в сотрудничестве с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и Павлом Северинцем.

Защита фигурантов дела назвала все обвинения домыслами, а факты, которые приводила госбовинитель, – вырванными из контекста и не относящимися к Петрухину и Кабанову. Адвокаты настаивали на прекращении уголовного преследования.

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