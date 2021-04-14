Китай создал новую вакцину от коронавируса, аналогичную европейским.

Китай добился успехов в создании первой в стране вакцины от коронавируса на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), принцип действия которой аналогичен западным препаратам Pfizer-BioNTech и Moderna. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post. Речь идет о вакцине, получившей название ARCoV, которая совместно разрабатывается компаниями Abogen Biosciences, Walvax Biotechnology и Академией военных наук Народно-освободительной армии Китая.

Как отмечает газета, в мае начнется третья фаза ее клинических испытаний.

- Исходя из полученных нами результатов, отечественная вакцина ARCoV может быть полностью сопоставима по эффективности с двумя зарубежными мРНК-препаратами, - утверждает Ин Бо, глава базирующейся в городе Сучжоу Abogen Biosciences.

По его словам, на массовое производство новинки планируется выйти в третьем квартале в первоначальном объеме 120 млн доз в год.

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