Сильные дожди, грозы и желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 15 апреля

Днем 15 апреля (четверг) местами по востоку страны ожидаются сильные дожди Фото: Павел МАРТИНЧИК

Неблагоприятная погода ожидается в Беларуси в четверг, 15 апреля. На этот день синоптики объявили желтый уровень опасности.

«Днем 15 апреля (четверг) местами по востоку страны ожидаются сильные дожди», – сказано в сообщении Белгидромета.

Погода будет в основном облачная, временами будут идти дожди, ночью и утром по западу Беларуси возможен мокрый снег. Днем местами по востоку республики прогнозируются сильные дожди, вероятны грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет слабый туман. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от +2°С до +8°С. Днем ожидается от +6°С по северо-западу до +16°С по юго-востоку Беларуси.

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