После августовских событий из Беларуси уехали 15% айтишников

После выборов сотни сотрудников IT-компаний с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и цветами выходили на уличные акции. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Профильный ИТ-портал dev.by провел анкетирование 1778 ИТ-специалистов. Как показало анкетирование, из страны уехало 14,8% опрошенных - это 264 человека. Почти такой же процент релокантов был и в январе. Треть уехавших пока не решили, возвращаться ли обратно. Ещё треть уже определились: останутся за границей при любом раскладе. Хотя еще три месяца назад доля таких специалистов была в 4 раза меньше. Как выяснилось, большинство ИТ-специалистов, почти 90% (89,8%), уехали из страны после событий августа 2020 года.

Большинство релокантов — элита белорусского ИТ-сектора. Среди всех уехавших 38% — специалисты уровня Senior. На втором месте специалисты уровня Middle (27,3%), на третьем — специалисты уровня Lead (26,5%).

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