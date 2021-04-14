Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 апреля 2021 года: резкий рост новых случаев заболевания за сутки, десять смертей

Число новых случаев коронавируса в Беларуси за сутки резко выросло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число новых случаев коронавируса в Беларуси за сутки резко выросло. Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале министерства.

Так, за прошедшие 24 часа в республике выявили 1 тысячу 166 новых пациентов с COVID-19, выписали из больниц 1 тысячу 287 пациентов. Напомним, что днем ранее за сутки зарегистрировали всего 754 новых случаев заражения.

«Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 338 тысяч 801 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 329 тысяч 135 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Кроме того, за все время пандемии в Беларуси умерли 2 тысячи 383 пациента с выявленным коронавирсуом.

Специалисты продолжают проводить тесты для обнаружения заболевших. За минувшие сутки выполнено 18 тысяч 874 таких анализа. Всего в стране проведено уже 5 миллионов 589 тысяч 696 тестов.

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