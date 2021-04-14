В Минске грузовик подрезал маршрутку: две пассажирки ранены. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Все случилось утром 14 апреля на Партизанском проспекте. 23-летний водитель ехал на грузовом МАЗе. При перестроении он врезался в маршрутку – микроавтобус Mercedes. В результате аварии пострадало два пассажира маршрутки. Это женщины: 20 и 46 лет. Они получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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