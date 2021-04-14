Эксперт о повышении ставки рефинансирования до 8,5%: «Решение не просто назрело, а перезрело». Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

14 апреля стало известно, что Нацбанк Беларуси впервые с 2015 года понимает ставку рефинансирования. С 21 апреля она будет составлять 8,5%. Это значит, что подростут ставки по кредитам и депозитам. Основная причина - рост инфляции. Она и дальше будет расти. По версии Нацбанка, ситуация может стабилизироваться только в первой половине 2022 года. Ситуацию для “Комсомолки” прокомментировал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб:

- Необходимость такой меры как увеличение Нацбанком ставки рефинансировании созрела и даже перезрела. Заметный и существенный рост инфляции начался в конце прошлого года, продолжился он и в начале текущего года. На самом деле, по идее, ставку надо было поднимать еще тогда. Но этому решению противились. Что получили в результате? Во-первых, инфляция в Беларуси продолжала расти, в марте она (по сравнению с февралем в годовом выражении) несколько снизилась, но это особо никого не успокоило. Во-вторых, продолжали расти инфляционные ожидания, что подтверждается, к слову, результатами опроса самого Нацбанка. Вот эта нерешительность Национального банка в вопросах объективно необходимого увеличения ставки рефинансирования привела к сомнениям в его независимости в части принимаемых им решений, - заявил он.

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Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования с 21 апреля. В течение недели ставка рефинансирования вырастет до 8,5% годовых

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