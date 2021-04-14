Лукашенко предложил Алиеву рассмотреть «щепетильный вопрос» в нефтяной отрасли. Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко предложил Ильхаму Алиеву углубить сотрудничество в поставках нефти. Об этом он заявил во время переговоров с президентом Азербайджана в Баку 14 апреля.

Также он поблагодарил Алиева за поддержку Беларуси в сфере поставок углеводородного сырья и высказал мнение, что страны могли бы более тесно сотрудничать в этом вопросе.

– Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления отношений именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкий и щепетильный в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Но тем не менее нет нерешаемых вопросов, – сказал Лукашенко, его цитирует пресс-служба.

Напомним, что переговоры президентов двух стран состоялись во дворце «Загульба». Лукашенко прилетел в Баку 13 апреля. В этот же день прошла неформальная встреча с Алиевым, которая длилась около пяти часов.

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