Рэпер Серега назвал Лукашенко хранителем баланса в Беларуси.

Известный выходец из Гомеля, рэпер Серега дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Зашла речь и о событиях в Беларуси. В частности, Серега не согласился с утверждением Гордона, что Александр Лукашенко проиграл президентские выборы и большинство в Беларуси выходит на протесты против него:

- Лукашенко — хранитель баланса. Мы не можем знать того, что знает он, и, не владея этой информацией, объективно судить о его действиях. Но я бы не хотел хотя бы день проходить в его мокасинах… Миллионы тех, которые были согласны и поддержали, — они никогда не выходят. Очень легко запутаться в цифрах, картинках, которые не мы монтируем, не мы снимаем, поэтому я не верю в большую часть того, что ты мне сейчас озвучил, — сказал рэпер.

Он отметил, что недавно был в Беларуси и там «царит мир, порядок и баланс».

- Я очень хочу, чтобы в Украине, России, Белоруссии как можно дольше погибало как можно меньше людей. Я очень не хочу, чтобы люди, которые раньше ходили друг к другу в гости, звонили, ездили на концерты, делали бизнес совместный, дружили, роднились, чтобы они были врагами. Я не хочу здесь войны, — сказал Серега.

Напомним, Сергей Пархоменко родился в 1976 году в Гомеле. Первый музыкальный успех к музыканту пришел в 2002 году с песней «Загубили Лялю», а известность – после выхода песни «Черный бумер» в 2004 году. После этого Серега получил разрешение на постоянное проживание в Украине и переехал в Киев. Сейчас исполнитель развивает два музыкальных проекта – Seryoga и Полиграф Шарикoff.

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