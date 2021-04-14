Возле БелАЭС построят хранилище для ядерных отходов/ Фото: Павел МАРТИНЧИК

Через 10 лет в Беларуси будет возведена первая очередь хранилища радиоактивных отходов Белорусской АЭС, цитирует «Минск-Новости» замначальника Госатомнадзора Леонида Дедуля. По его словам, отработавшие тепловыделяющие сборки будут отправляться в специальный бассейн выдержки на десять лет. В дальнейшем топливо направят в Россию для переработки. Но и после этого останутся радиоактивные отходы, которые подлежат длительному захоронению. В соответствии с законодательством, они вернутся обратно в нашу страну. К тому времени для них и построят хранилище. Его первая очередь должна быть готова к 2031 году.

— Сейчас идет выбор площадки под строительство объекта. Как только станет известна примерная локация хранилища, пройдут общественные обсуждения, — отметила начальник управления регулирования радиационной безопасности Госатомнадзора Виктория Антонова. По некоторым данным все четыре площадки, которые сейчас рассматриваются, находятся недалеко от БелАЭС – к северу от атомной станции, возле деревень Авены, Шульники и Новодрожки.

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