Желудочный коронавирус: врач назвала кишечные симптомы COVID-19

Пациенты с мочекаменной болезнью при коронавирусе часто страдают от обострений. Фото: pixabay

Желудочно-кишечные симптомы COVID-19 участились у больных в последнее время. Такое заявление сделала ассистент кафедры гастроэнтерологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Юлия Коковина.

Специалист отметила, что к гастроэнтерологу пациенты идут, как правило, уже после перенесенного коронавируса. Например, недомогание было недолгим, а после этого у человека находили антитела. Также часто бывает, что переболевшие COVID-19 без симптомов считали недомогание, например, обострением хронического гастрита, поэтому не обращались к доктору.

По словам медика, заболевшие коронавирусом часто ощущают боли, обычно схваткообразные, в области живота.

– Может возникать послабление стула – без слизи и крови, как правило. Причем он может восстановиться на следующий день. Пока непонятно, можно ли считать симптомом тошноту (без рвоты), потому что она может быть обусловлена и повышенным давлением, которое часто возникает при ковиде, – уточнила специалист, ее цитирует портал «Доктор Питер».

Она добавила, что пациенты с мочекаменной болезнью при коронавирусе часто страдают от обострений. Также она перечислила другие симптомы коронавируса – это рефлюкс (кислотно-желчный заброс в пищевод), изжога, вздутие живота и газообразование.

Врач пояснила, что это связано не только с влиянием COVID-19 на ЖКТ, но и со стрессом. Больше всего от SARS-CoV-2 может пострадать двенадцатиперстная кишка (на ней могут даже появиться язвы).

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