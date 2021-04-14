Вынесен приговор стороннику Лукашенко, ударившему медика в Бресте. Фото: скриншот видео

Бывший водитель автобуса Николай Вакулич признан виновным в хулиганстве (он ударил медика в брестской больнице в январе этого года). Такое решение 14 апреля вынес судья Ленинского района Бреста Святослав Калина, сообщает Telegram-канал незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна».

Судья назначил ему наказание в виде двух лет «химии». Это ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также напавший на медика Вакулич обязан выплатить пострадавшему 500 рублей моральной компенсации.

Напомним, что инцидент произошел в травмпункте БСМП. Он попал на видео, которое впоследствии распространили в интернете. На кадрах Вакулич ругался матом и агрессивно вел себя по отношению к врачу скорой помощи. Он посчитал, что медик против Лукашенко. «Слышишь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня доктор? Ты же вчера против Лукашенко!». Затем Вакулич ударил доктора по лицу.

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