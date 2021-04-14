Что означают антитела М и G к коронавирусу, объяснила эпидемиолог

Антитела М – это маркер острого течения инфекционного заболевания. Фото: pixabay

Антитела к коронавирусу М обычно свидетельствуют, что у пациента – острое течение COVID-19, в то время как антитела G более эффективны в противодействии вирусу SARS-CoV-2. Так объяснила значение анализов на антитела IgG, IgM в диагностике коронавируса заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, иммунная система реагирует на заражение, вырабатывая, главным образом, IgM.

– Это ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена. Как правило, они начинают появляться спустя первую неделю после заражения. А самый пик концентрации, как правило, приходится на вторую неделю заболевания, к 14 дню, – уточнила эпидемиолог, ее цитирует «РИА Новости».

Она добавила, что антитела М – это маркер острого течения инфекционного заболевания. Если иммунный ответ организма стандартный, то такие антитела живут недолго, их концентрация в крови быстро снижается, при этом у некоторых пациентов, перенесших COVID-19, они могут сохраняться и до шести месяцев.

Антитела G, как пояснила Пшеничная, циркулируют в организме дольше. Именно они обеспечивают долговременный иммунный ответ.

При этом, как подчеркнула эпидемиолог, поставить диагноз, руководствуясь лишь результатом теста на антитела к коронавирусу нельзя. Этот способ считается дополнительным для проверки иммунитета. Если при регулярном скрининге у пациента впервые находят IgM, то это повод обследоваться тщательнее, поскольку это может быть бессимптомная форма коронавируса.

– Если у пациента имеются клинические симптомы и рентгенологические признаки, сходные с COVID-19, то даже при отрицательном результате ПЦР наличие IgM является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19, – заключила специалист.

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