Ученые рассказали, можно ли заразиться COVID-19 в бассейне

Правильно хлорированная вода в бассейне может защитить от ковида. Фото: vse-kursy.by

Ученые назвали одно из немногих общественных мест, которое можно посещать в период пандемии с наименьшим риском заразиться COVID-19. Оказалось, это бассейны. Они могут быть безопасны даже в условиях пандемии ковида, пишет МедикФорум со ссылкой на Express.

Влияние хлорированной воды на вирус COVID-19 изучали вирусологи Имперского колледжа Лондона. Их вердикт: «хлорированная вода в бассейне помогает инактивировать вирус, вызывающий COVID-19».

Эксперименты проводились так: ученые добавляли вирус в воду из бассейна, а потом смотрели, выживет ли он. Как утверждает профессор Венди Барклай, вирус не выживает, если в воду бассейна добавлено нужное количество хлора. Если на литр воды добавлено 1,5 мг свободного хлора с определенными показателями рН, то за 30 секунд инфекционность ковида снижается более чем в 1000 раз. Специалисты отмечают, что хлорированная вода защищает от заражения ковидом при условии, что за бассейном ухаживают правильно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эпидемиолог рассказала, что означают антитела M и G.