Индюки поцарапали соседскую Niva Chevrolet в Ветковском районе. Сельчане пошли в суд, и он вынес решение

Индюки поцарапали соседскую Niva Chevrolet в Ветковском районе. Фото: radiokp.ru

Необычное дело довелось рассматривать суду Ветковского района. Между собой не смогли разобраться два сельчанина-соседа, поэтому один из мужчин подал в суд гражданский иск о возмещении вреда. А виноваты во всем оказались… индюки.

Еще в конце лета сельчанин припарковал свой Niva Chevrolet возле дома. Прошло пару дней, и хозяин авто заметил, что кузов внедорожника поцарапали соседские индюки. Но владелец птиц отказался это признавать. Водитель вызвал милицию, чтобы зафиксировать факт повреждения авто.

Потом в деле стал разбираться суд, и там пришли к выводу, что «характер и локализация имевшихся на автомобиле повреждений в виде нарушения целостности лакокрасочного покрытия полностью согласуются с представленными фотоматериалами и объяснениями истца об обстоятельствах их причинения».

Ущерб оценили на сумму свыше 3 тыс. рублей с учетом НДС, но взыскать с хозяина индюков решили сумму без налога - более 2,5 тыс. рублей. Тот не согласился и подал жалобу, но судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда признала законность и обоснованность решения районного суда - оно вступило в силу, сообщает пресс-служба областного суда.

Пустил ли сельчанин под нож своих индюков, чтобы выплатить компенсацию, осталось за кулисами.

Читайте также:

«С места происшествия изъяли следы лап собаки и клочья шерсти». В Витебске собаки обглодали машины