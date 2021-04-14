500 тысяч доз ежемесячно: Минздрав одобрил «Спутник V», разлитый в Беларуси

Минздрав одобрил «Спутник V», разлитый в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство здравоохранения Беларуси одобрило вакцину «Спутник V» (Гам Ковид Вак), которую разлили на предприятии «Белмедпрепараты». Экспертную оценку давали специалисты Центра экспертиз испытаний в здравоохранении, а также Республиканского научно-практического центра микробиологии и эпидемиологии.

Как сообщил вечером 14 апреля Минздрав Беларуси, полупродукт российской вакцины против коронавируса производится предприятием «Генериум», которая входит в структуру «Фармстандарт». В ведомстве напомнили, что «Спутник V», произведенный в России, уже давно зарегистрирован в Беларуси - не первый месяц этой прививкой вакцинируют от COVID-19 медработников республики.

Сейчас - после того, как одобрен препарат, разлитый в Беларуси, появятся дополнительные возможности для вакцинации, отмечают в Минздраве. В частности, в поликлиниках смогут увеличить доступность вакцинации для населения. Предполагается, что в Беларуси будут разливать каждый месяц до 500 тыс. доз.

Напомним, в Минске вакцинировать от коронавируса начнут в торговых центрах, ЦУМе или на Комаровском рынке.