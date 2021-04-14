Милиция рассказала, за что мужчина в Новогрудке расстрелял собаку около торгового центра и как его наказали

В теле погибшей собаки ветеринары обнаружили семь пуль. Предположительно, в пса стреляли не первый раз - некоторые ранения выглядели старыми. Фото: Вконтакте, Беларусь, Животные в беде.

26 февраля в Новогрудке произошла история, которая шокировала жителей города. На пустыре около торгового центра мужчина расстрелял из пневматического оружия собаку.

Зоозащитники пытались спасти пса, повезли его в ветклинику, но не успели – собака умерла по дороге. В ее теле оказалось семь пуль от пневматического оружия. Они застряли в разных частях тела собаки. Предположительно, в собаку стреляли не впервые, и некоторые из пуль уже давно находились в ее теле.

Историю широко обсуждали в сети. По мнению зоозащитников, пес не мог угрожать стрелявшему – он был уже очень старым и слабым. К тому же, стрелял мужчина из автомобиля.

Местная зоозащитница, основательница пункта временного содержания животных «Хутор» Ольга Шот обратилась в милицию. В Новогрудском РОВД рассказали, чем закончилось расследование. Разобраться в ситуации милиционерам помогали свидетели жестокой расправы, к тому же, автомобиль стрелявшего попал на камеры видеонаблюдения.

-Это оказался местный житель, гражданин С., - рассказали в милиции. – Дома у него найдено пневматическое оружие. После беседы с участковым мужчина признался в содеянном.

Мужчина заявил, что не считает свои действия хулиганством. Он рассказал, что на его участок часто забегают бродячие собаки и мешают ему отдыхать. 26 февраля собаки тоже забегали на его участок и, когда он увидел животное около торгового центра, разозлился и решил его застрелить.

Собаку застрелили на пустыре около торгового центра. Волонтеры повезли ее к ветеринару, но пес умер по дороге в клинику. Фото: Вконтакте, Беларусь. Животные в беде.

- Судом Новогрудского района мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения – жестокого обращения с животным. Ему было назначено наказание в виде штрафа размером 10 базовых величин (270 рублей), - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Жители Новогрудка рассказывают, что это далеко не единственный случай, когда неизвестные расстреливают бродячих животных.

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