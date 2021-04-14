Слуцкий рыбак, который продолжал невозмутимо сидеть с удочкой на фоне пламени: «Каждый год пожары эти»

Слуцкий рыбак продолжал невозмутимо сидеть с удочкой на фоне пламени. Фото: kurjer.info

Невозмутимый слуцкий рыбак, который продолжал сидеть с удочкой, несмотря на бушующее за спиной пламя, так же невозмутимо ответил на вопросы журналистов.

- Каждый год пожары эти. Здесь ничего нового нет. И каждый год эти пожарники, их все время вызывают и вызывают, - цитирует kurjer.info мужчину, который попросил не называть его имени. - Мне не надо знаменитости. Прихожу, ловлю рыбу. А что я сидел, где я сидел. Я интервью не даю. Это мое личное дело.

Оказалось, что пенсионер даже не в курсе, каким популярным он стал за сутки - видео с ним на разных площадках набрали уже больше миллиона просмотров.

- Я вообще ничего белорусского не смотрю. Я смотрю только российские каналы, - ответил рыбак.

Напомним, мужчину сняли на видео в тот момент, когда горела сухая трава в пойме реки Случ. Он, как и другие рыбаки, сложили удочки только тогда, когда пламя подошло к ним вплотную.