Стало известно, люди каких профессий больше других рискуют заразиться COVID-19 – это не медики и не продавцы

Работники моргов и кладбищ рискуют заразиться больше, чем представители других профессий, выяснили ученые. Фото: Раиса ЮДИНА

Результаты исследования рисков заражения COVID-19 в зависимости от профессиональной деятельности публикует Известия. Такое исследование провели специалисты в Катаре, и итоги его удивили.

Ожидаемо было, что группой риска окажутся медики, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией. Однако тестирование, проведенное в рамках исследования, показало, что больше других рискуют заразиться ковидом работники моргов и кладбищ.

19,1% и 29,6% из них соответственно заражены коронавирусом либо обладают антителами, свидетельствующими о перенесенной инфекции, пишет издание. В то же время медики, регулярно работающие с инфицированными, только в 10,6 процентов случаев получили положительный ПЦР-тест. Следовательно, работники похоронной индустрии рискуют в 2-3 раза больше, чем медики.

Пока неясно, почему основной группой риска оказались именно сотрудники кладбищ и моргов. Неизвестно также, заражаются ли они в ходе работы с умершими, либо через контакты с живыми людьми.

Издание отмечает, что такая ситуация может оказаться специфичной для страны, в которой проводилось исследование. Так, по мнению российских ученых, наибольший риск заразиться ковидом у врачей-патологоанатомов, остальные же люди, занятые в похоронной индустрии, довольно хорошо защищены, если соблюдают правила обращения с телами умерших от COVID-19.

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