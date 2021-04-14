Вот куда уборщица несла чугунную урну, а кладбищенский вор – портреты, снятые с надгробий

За кражи будут судить мужчину, который воровал портреты с надгробий, и похитительницу урны. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Борисовском районе поймали кладбищенского вора – мужчина снимал с надгробий портреты. В милицию обратились несколько потерпевших, которые заявили, что с могил их родственников пропали бронзовые рамки с керамогранитными портретами умерших. Исчезли и несколько мелких деталей , которые были сделаны из цветных металлов.

Милиция нашла злоумышленники. Оказалось, портреты с надгробий похищал 40-летний мужчина, он раньше был не раз судим. У него нашли две бронзовые рамки с портретами. Мужчина объяснил, что хотел сдать рамки в пункт скупки металлов, но работники пункта их не приняли, заподозрив, что рамки были украдены. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В Солигорске же уборщица украла у своего работодателя чугунную урну. Женщина тоже собиралась сдать ее на металлолом. Ее изобличили камеры видеонаблюдения – на видео попал как раз момент, когда она забирала урну. Женщине тоже придется ответить за кражу, рассказали в Солигорском РОВД.

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