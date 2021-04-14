49-летний епископ из Витебска избран на должность Тадеуша Кондрусевича - значит ли это, что в Беларуси новый католический митрополит

Главой епископской конференции избрали Олега Буткевича. Фото: Catholic.by

В среду 14 апреля в Минске провели заседание Конференции католических епископов в Беларуси (ККЕБ). Главным вопросом стало избрание нового председателя Конференции, должность которого освободилась после выхода на пенсию архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

По итогам голосования иерархи избрали на этот пост епископа Витебского Олега Буткевича. Интересно, что это один из самых молодых католических епископов в Беларуси. Ему 49 лет, он родом из Браслава, а епископом стал всего семь лет назад. О епископе Буткевиче знают также то, что он играет на гитаре - например, исполняет колядки и даже поет хит N.R.M. «Тры чарапахі».

Что касается архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который ушел на пенсию по достижению 75-летнего возраста, то он остался главой Комиссии Божьего культа и дисциплины таинств и Совета по делам экуменизма. Также у почетного митрополита появилась новая должность - его избрали председателем Комиссии по делам общего пастырства при Конференции, сообщает Catholic.by.

У архиепископа Тадеуша Кондрусевича появилась новая должность Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, архиепископ Тадеуш Кондрусевич долгое время был Митрополитом Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви и одновременно - председателем Конференции католических епископов в Беларуси. Это совершенно разные должности, и глава ККЕБ является не руководителем белорусских католиков, а главой местного собрания епископов.

Должность митрополита по-прежнему остается вакантной. Сейчас Минско-Могилевской архиепархией руководит епископ Казимир Великоселец, однако он назначен временным Апостольским Администратором архиепархии.

Напомним, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не смог вернуться в Беларусь из Польши в конце августа - ему запретили въезд в страну, а затем появилась информация о том, что паспорт митрополита, гражданина Беларуси, признали недействительным.

Однако после личной просьбы Папы римского Франциска к Александру Лукашенко иерарха известили о том, что он может вернуться. Так и произошло, правда, вскоре Понтифик принял отставку архиепископа Тадеуша Кондрусевича, прошение о которой он подал из-за достижения 75-летнего возраста.

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