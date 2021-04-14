Умер автор белорусского «Букваря», по которому много десятилетий учатся школьники

Михась Скобла сообщил о смерти Анатолия Клышко (слева). Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000066926035

Вечером 14 апреля стало известно о кончине знаменитого белорусского прозаика, переводчика, журналиста Анатолия Клышко. Он отошел в вечность в возрасте 85 лет. О смерти автора букваря, по которому учились миллионы белорусов, сообщил в своем Фейсбуке литератор Михась Скобла. Буквально два дня Анатолий Клышко не дожил до своего 86-летия - он родился 16 апреля.

- Той Буквар (найвыдатнейшы!) стаў ці не самай тыражнай беларускай кнігай. У пару майго школьніцтва яго разавы наклад даходзіў да 150.000 асобнікаў. 37 гадоў прайшло-прамільгнула, а я і сёння помню і ўсе малюнкі буквароўскія, і ўсе тэксты. "Хвошча, хвошча дождж, воўк схаваўся ў хвошч. Хвост пад хвашчом, а сам пад дажджом"..., - написал литератор.

Он характеризует Анатолия Клышко как добродушного, всегда жизнерадостного, по-молодому любопытного ко всему:

- І на дзявятым дзясятку не сядзеў склаўшы рукі. То дасканаліў свой легендарны Буквар (выходзілі новыя перавыданні, іх было больш за 40), то перакладаў з арыгінала Марцыяла (асобным зборнікам выйшаў пару гадоў таму), то даследаваў жыццёвы і творчы шлях свайго ўлюбёнца Валянціна Таўлая (для серыі "Беларускі кнігазбор").

Анатолий Клышко родился в крестьянской семье в деревне Данейки (ныне - в Барановичском районе Брестской области). Его «Букварь» создан с учетом последних достижений психолого-педагогической науки. В нем практически реализовались принципы научения чтению и письму, которые возникали с закономерностью усвоения звукового аналитико-синтетического метода.

«Букварь» был создан еще в 1969 году, и с тех пор прошло 23 его переиздания. Также известно, что Клышко переводил на белорусский язык Новый Завет Библии.