Исследователи готовы объяснить, почему у детей сильный иммунитет к COVID-19

Ученые нашли клетки, которые помогают детям эффективнее, чем взрослым, бороться с ковидом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Американские ученые обнаружили возможный ответ на вопрос, почему коронавирусная инфекция не так сильно заражает детей и в большинстве случаев проходит у них в легкой форме, пишет портал Машины и Механизмы.

Оказалось, в образцах крови детей больше В-лимфоциров, чем у взрослых. Это один из типов иммунных клеток. В-лимфоциты запоминают различные патогены, с которыми приходится сталкиваться организму и активизируются, если они вновь появляются в организме.

Оказалось, что у детей В-лимфоциты вступают в борьбу с ковидом, даже не имея предыдущего опыта взаимодействия с ним, и действуют более активно, чем аналогичные клетки у взрослых.

«Исследователи до конца не уверены, что может вызывать такую реакцию иммунных клеток детей на SARS-CoV-2. Однако они высказали гипотезу о том, что такая «настроенность» B-лимфоцитов на борьбу с виновником COVID-19 — результат поколенческой памяти иммунных клеток, выработавшейся в ходе столкновения с другими, более слабыми коронавирусами», - отмечает издание.

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