Наловили браконьеров в соцсетях. Охотники настреляли краснокнижных птиц и похвастались добычей, это увидели инспекторы

Охотники сами выложили в соцсети свои фото с трофеями, а теперь заплатят по $1000 за каждую краснокнижную птицу. Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира наловили браконьеров в социальных сетях. Охотники сами выкладывают в тематических группах фото своей добычи. На некоторых таких фотографиях среди трофеев специалисты увидели птиц, стрелять которых нельзя.

-Двое охотников, оба из Витебской области, добыли несколько особей белощекой казарки. Это редкая птица, она занесена в Красную Книгу, - рассказали в Госинспекции.

В отношении охотников ведется разбирательство. Вред, нанесенный природе, оценивается в 90 базовых величин за каждую особь. Это около $1000 за одну птицу. Кроме того, мужчины могут лишиться права охотиться.

-Судя по всему, охотники не догадывались, что подстрелили запрещенную к добыче дичь. Но это не снимает с них ответственности, - прокомментировали в инспекции.

Весной в Беларуси можно охотиться на пролетных гусей – серого, белолобого, гуся-гуменника и канадскую казарку. Нельзя отстреливать редких и краснокнижных птиц: это пискулька, шилохвость, чернеть белоглазая, крохали – большой и длинноносый, луток, а также белощекая казарка. Чтобы не оказаться невольным нарушителем, охотникам нужно внимательно изучить отличительные признаки птиц и их повадки, советуют в инспекции.

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