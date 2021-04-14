Полуторагодовалая белоруска София Жагунь бесплатно получила инъекцию самого дорогого лекарства в мире

Сонечка Жагунь получила бесплатно самое дорогое в мире лекарство, теперь у девочки с редким заболеванием есть шанс на нормальную жизнь, Фото: intex-press.

14 апреля полуторагодовалая София Жагунь из Ляховичей получила инъекцию самого дорогого в мире лекарства – препарата Золгенсма. София страдает спинально-мышечной атрофией 1 типа. Это неизлечимое заболевание , но если ребенку ввести Золгенсму до того, как ему исполнится два года, у него есть шанс сохранить жизнь, научиться самостоятельно дышать, разговаривать, ходить, есть… Стоимость одной инъекции Золгенсмы – 2,5 миллиона долларов.

Регулярно некоторое количество Золгенсмы разыгрывают в лотерею. В 2020 году случилось чудо – препарат выиграли сразу две маленькие белоруски, Даша Шепетовская из Новополоцка и Сонечка Жагунь из Ляховичей. Даша получила лекарство 17 декабря. Софии сделали инъекцию 14 апреля в РНПЦ «Мать и дитя», пишет intex-press .

«Сегодня, 14 апреля 2021 года, моя принцесса, моё солнышко, моя доченька получила самый заветный в её жизни подарок... Софии ввели препарат Zolgensma . Счастливый билет под названием "жизнь" . Меня переполняют эмоции, слезы счастья, невероятные ощущения, - написала в Инстаграм мама Софии.- Я благодарна всем, кто был рядом с нами все это время, кто сквозь невзгоды, печали, море слез, взлёты и падения душой и сердцем переживал, кто помогал получить поддерживающую терапию для Сонечки, чтобы она была крепкой девочкой до получения самого главного укола. Наши волонтёры - вы наша огромная семья. Обнимаем всех вас крепко».

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