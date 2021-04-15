Новая работа художника Владимира Цеслера о Беларуси поразила соцсети

Новая работа Владимира Цеслера: «МАГУТНЫ БОЖА. Вольны ХОР». Фото: Instagram @vovatsesler

Известный художник и дизайнер Владимир Цеслер из-за поствыборных событий уехал из Беларуси в августе 2020-го года. Блогер Евгений Липкович, рассказавший об отъезде Цеслера, сказал, что предпосылом «была настоятельная рекомендация от властей».

Находясь вдали от Беларуси, в своем Инстаграме белорусский художник продолжает публиковать острые рисунки и работы по мотивам политических событий в стране. Например, на 1 апреля, он опубликовал тонкую шутку: «А у вас спина в бело-красно-белом!». А праздничную красную надпись «25 сакавiка Дзень волi» поместил на рисунке за решетку.

Подписчики с интересом встречают каждую новую работу Владимира Цеслера, каждый раз поражаясь: «Как вы это видите?.. Как будто мои мои мысли нарисовали!» - признаются пользователи соцсети.

Новая работа Владимира Цеслера вышла в его Инстаграме в среду, 14 апреля. И спустя чуть более 10 часов уже набрала около 8 тысяч лайков и почти сотню комментариев. Работой стали делиться в соцсетях, причем люди разных религий.

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В это раз Владимир Цеслер изобразил кусочек облачного, даже скорее грозового неба, но облака рассеиваются в виде очертаний карты Беларуси, через них проглядывают солнечные лучи...

«МАГУТНЫ БОЖА. Вольны ХОР», - лаконично подписал новую работу Владимир Цеслер.

Подписчики вновь с восхищением удивились новой работе: «До мурашек... Браво», «Загляне сонца i у наша аконца!», «Гэта мегакрута! Уладзімір Цэслер - геніяльны мастак!».

А один из пользователей сети нашел в этой работе особенный символизм и рассказал даже такую историю:

«Аднойчы ў Празе на сьвяткаваньні Дня Волі ў адной залі сабралісь: Сяржук Сокалаў-Воюш, Данчык і Леанід Баркевіч. Яны сярод іншых песен засьпявалі і «Беларусачку». Прызнаюся , сьлёзы былі ў вачах калі чуў: «Я вярнуся к табе, сінявокая, Калі ў кветкі адзенецца край, Беларусачка, беларусачка, Ты хоць зрэдку мяне ўспамінай.»

І вось учора вось праз такое вакно пайшоў ад нас на неба , ў сьветлы вырай ,вялікі беларускі песьняр - Леанід Барткевіч. Гэтая праца Ўладзіміра Цэслера як помнік Барткевічу. Дзякуй», - написал пользователь Инстаграма @auhen_sidoryk.

Напомним, музыканта Леонида Борткевича не стало 13 апреля, в четверг, 15 апреля, в Минске будут прощаться с легендарным «песняром».

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