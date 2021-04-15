Уволился директор гродненского завода «Химволокно» Виталий Рудзинскас. Фото: gazeta.azot.by

Заместитель гендиректора ОАО «Гродно Азот» – директор филиала «Завод Химволокно» Виталий Рудзинскас уволился 4 апреля. Об этом сообщает местное издание «Вечерний Гродно». Теперь обязанности руководителя завода исполняет главный инженер Николай Литвин.

Слухи о грядущем уходе Рудзинскаса ходили еще в начале февраля этого года. Тогда появилась информация, что Рудзинскас написал заявление на увольнение по собственному желанию, а последним его работы станет 11 февраля.

По данным источника, на заводе точную причину его ухода не назвали.

«Может, нашел новое место работы, может еще что, точно не знаю», – прокомментировали увольнение директора в приемной руководителя завода.

Рудзинскас начал свою карьеру на заводе в 1993 году, отучившись в Саратове. Сначала был оператором, затем стал начальником смены прядильного, ткацкого, объединенного крутильно-ткацкого цехов, был начальником участка. Какое-то время работал в Москве, но вернулся в Гродно и в 2010 году возглавил управление технического развития завода. В 2015 году стал заместителем гендиректора ОАО «Гродно Азот» и директором филиала «Завод Химволокно».

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