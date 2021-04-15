Лобовое разбито, самокат всмятку: в Минске под колеса троллейбуса попали дети

В ГАИ сообщают, что водитель троллейбуса ехал на зеленый мигающий сигнал светофора. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Серьезное ДТП с пострадавшими несовершеннолетними произошло в Минске на улице Казинца в среду, 14 апреля. Подробности сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ГАИ выясняют обстоятельства наезда троллейбуса на несовершеннолетних детей в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла около 16.35 часов. Водитель троллейбуса, проезжая по улице Казинца в сторону улицы Кижеватова, рядом с остановкой сбил двух детей: 14-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. В ГАИ уточняют, что в момент ДТП дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, а водитель троллейбуса ехал на зеленый мигающий сигнал светофора.
Пострадавших школьников госпитализировали. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
- В результате наезда пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение, - прокомментировали в УГАИ.
Характер травм не уточняется, но можно предположить, что повреждения довольно серьезные, так как у троллейбуса разбито лобовое стекло. Также на фото под троллейбусом лежит детский самокат.
Сейчас правоохранители и эксперты устанавливают обстоятельства ДТП.
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