Первая в Европе страна полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Дания полностью отказалась от вакцины AstraZeneca. Фото: pixabay
Дания стала первой европейской страной, которая полностью перестала использовать вакцину от коронавируса, разработанную британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом сообщило управление по здравоохранению страны.
«По нашей оценке, основанной на научных выводах, есть реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием вакцины <…>, поэтому мы решили исключить ее из нашей программы вакцинации», — заявил руководитель ведомства Серен Брострем.
Руководство страны поддержало выводы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что польза от этой вакцины превышает возможные риски. Однако в датском управлении по здравоохранению напомнили, что европейский регулятор призвал во время вакцинации учитывать ситуацию в каждой стране.
В итоге Дания стала первой страной в Европе, которая запретила применение вакцины от компании AstraZeneca для всех групп населения.
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