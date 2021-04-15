Первая в Европе страна полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Дания полностью отказалась от вакцины AstraZeneca. Фото: pixabay

Дания стала первой европейской страной, которая полностью перестала использовать вакцину от коронавируса, разработанную британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом сообщило управление по здравоохранению страны.

«По нашей оценке, основанной на научных выводах, есть реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием вакцины <…>, поэтому мы решили исключить ее из нашей программы вакцинации», — заявил руководитель ведомства Серен Брострем.

Руководство страны поддержало выводы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что польза от этой вакцины превышает возможные риски. Однако в датском управлении по здравоохранению напомнили, что европейский регулятор призвал во время вакцинации учитывать ситуацию в каждой стране.

В итоге Дания стала первой страной в Европе, которая запретила применение вакцины от компании AstraZeneca для всех групп населения.

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