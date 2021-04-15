Названа страна с рекордными темпами вакцинации, в которой уже почти не заражаются коронавирусом

Жители Израиля почти перестали заражаться коронавирусом. Фото: EPA

Израиль первым в мире в январе 2021-го года начал быстрее всех вакцинировать население страны, пишет Meduza. Власти заключили соглашение с компанией Pfizer и сейчас уже сообщают о том, что вакцинацию от коронавируса прошли свыше 5,3 миллиона человек - более половины жителей. За всю пандемию в Израиле переболели «ковидом» 830 тысяч человек, то есть в целом - примерно 68% населения в той или иной форме обрели иммунитет к COVID-19.

Сейчас жители Израиля почти перестали заражаться ковидом, и уже в мае 2021-го года власти готовы открыть страну для вакцинированных туристов

На сегодняшний день ежедневное число новых подтвержденных случаев коронавируса упало до отметки менее 200 инфицирований в сутки. Для сравнения в Беларуси, где число жителей так же около 10 миллионов человек - ежедневный уровень заболеваемости 1000-1500 случаев ежесуточно (1166 новых заболевших на 14 апреля - Прим.).

В Израиле даже после празднования массово Пурима и Песаха заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться. Фото: Reuters

Минздравом Израиля констатируется и рекордно низкий показателей доли новых положительных тестов на коронавирус - он сократился до 0,3 процента. Ранее власти сообщали, что общее число активных случаев заболевания «ковидом», то есть тех кто на данный момент находится на лечении, составляет 3890 инфицированных - наименьший показатель с июня 2020-го года. Тенденция к быстрому снижению заболеваемости коронавирусом фиксируется в Израиле с февраля 2021-го года и кривая пока по-прежнему стремится на спад. Причем число новых случае заболевания рекордно падает во всех без исключения возрастных группах.

К слову не так давно люди в Израиле массово праздновали Пурим и Песах, но на ситуацию с заболеваемости коронавирусом это никак не повлияло - число заболеваний продолжило падать.

Эксперты считают, что в Израиле удалось достичь коллективного иммунитета от COVID-19. Если это действительно так, то Израиль может стать первой в мире страной, достигшей рубежа коллективного иммунитета от коронавируса.

Израиль может стать первой страной, достигшей коллективного иммунитета. Фото: Menahem Kahanna |AFP via Getty Images

Израильские власти с 23 мая готовы снова открыть страны для туристов, но на первом этапе позволят въезд только вакцинированным людям. Также туристов обяжут сдавать тест на коронавирус перед посадкой на самолет, и затем еще один анализ с серологическим тестом (на наличие антител - Прим.) уже по прибытию в международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

Официальный документ, содержащий все подробности для иностранных туристов, Минздрав Израиля пообещал опубликовать в ближайшие дни.

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