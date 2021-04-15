Еще три участка дорог станут платными в Беларуси Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Еще три участка дорог сделают платными в Беларуси в ближайшие пять лет. Это предусмотрено госпрограммой «Дороги Беларуси» на 2021-25 годы, ее уже утвердило правительство.

Соответствующее постановление Совмина официально опубликовано 15 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

«В процессе реализации Государственной программы в республике планируется расширить сеть платных автомобильных дорог и ввести плату за проезд транспортных средств по автомобильной дороге М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута) на участке Орша – Витебск, М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин на участке Речица –Калинковичи, Р-23 Минск – Микашевичи на участке Слуцк – Радково», – говорится в документе.

К 2026 году протяженность платных автомобильных дорог Беларуси достигнет 1957,8 километра. На данный момент она составляет 1786 км.

Добавим, что платные дороги в Беларуси появились в 2013-м. Платить обязаны все водители автомобилей с общей массой более 3,5 тонн, а также машин до 3,5 тонн, если они зарегистрированы за пределами Евразийского экономического союза.

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