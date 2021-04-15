Власти Японии заговорили об отмене Олимпиады и назвали условия

Олимпиаду в Сочи могут отменить при ухудшении ситуации с коронавирусом. Фото: Reuters

С заявлением о возможной отмене летней Олимпиады выступил генсек правящей партии Японии Тосихиро Никаи, информирует РИА «Новости».

Так власти Японии допускают, что Олимпийские игры в Токио могут быть отменены, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Никаи заметил, что из-за пандемии проведение Игр может стать чрезвычайно затруднительным.

- Если будет сказано, что (проведение Олимпиады - Прим.) является практически невозможным, то ничего не останется сделать, кроме как отказаться от этого, - заявил он СМИ.

В то же время чиновник поспешил подчеркнуть в своем заявлении значимость проведения Олимпийских игр в Токио для все страны. Никаи объяснил, что это «огромная возможность для Японии».

Напомним, Олимпиаду в Токио уже переносили на год из-за начавшейся пандемии коронавируса. Официальная дата проведения Олимпийских игр в Японии: 23 июля - 8 августа 2021-го года. Кроме того, уже известно, что Игры будут проходить без иностранных болельщиков.

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