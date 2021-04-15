Появились цены на поезда «Ласточки» из Минска в Москву

В скоростных поездах "Ласточка" можно будет ехать по бюджетным билетам эконома или базового, или выбрать бизнес-класс. Фото: ТАСС.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что с 30 апреля Минск с Москвой впервые соединят скоростные российские поезда «Ласточка». Путешествие между двумя столицами будет длиться менее 7 часов.

За 15 суток до отправления перевозчики озвучили стоимость проезда в «Ласточках». В Беларуси и России стартовала продажа билетов на скоростные поезда Москва - Минск и обратно.

Так на сайте Белорусской железной дороги указано, что стоимость билетов составит от 49 до 136 белорусских рублей в зависимости от класса места: бизнес-класс, эконом, базовый.

На сайте РЖД указана одна цена от 1428 российских рублей.

Напомним, первые скоростные поезда «Ласточка» отправятся с 30 апреля и будут ходить по зеркальному расписанию.

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