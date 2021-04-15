Конституционная комиссия предлагает лишить права голоса некоторых белорусов

Представители Конституционной комиссии считают, что ограничение возраста для голосования в пределах от 20 до 70 лет – это оптимальный вариант Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возраст голосования для избирателей намерены ограничить в Беларуси, планируется разрешить голосовать гражданам от 20 до 70 лет. Такую инициативу рассматривает Конституционная комиссия, которая изучает предложения в Основной закон Беларуси.

В частности, 14 апреля состоялось очередное заседание комиссии, главной темой обсуждения стала избирательная система, сообщили в эфире СТВ.

Представители Конституционной комиссии считают, что ограничение возраста для голосования в пределах от 20 до 70 лет – это оптимальный вариант, поскольку молодые люди уже успеют сформироваться как личность и будут способны реально оценивать ситуацию, а представители старшего поколения при принятии важного решения еще проявляют активность в общественно-политической жизни страны, и на их выбор никак не может повлиять состояние здоровья.

Кроме того, члены комиссии изучают вариант отмены выдвижения кандидатов на выборы трудовым коллективом. Также планируют разрешить голосовать тем белорусам, кто находится под стражей.

Напомним, что в настоящее время белорусы могут голосовать на выборах, если им исполнилось 18 лет, а для людей старшего поколения нет ограничений по возрасту в этом вопросе.

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Также планируется запретить выбвигать политические требования во время забастовок (подробности).