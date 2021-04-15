Отключение отопления в Минске в 2021 году: когда закончится отопительный сезон

Отопление начнут отключать в Минске 16 апреля. Фото: pixabay

Отопление начнут отключать в Минске с 16 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». Первыми будут отключены административные здания и производства.

Такое решение принято 15 апреля на заседании Минского горисполкома.

Тем временем в жилых домах, детских садах, школах и социальных объектах батареи пока будут греть.

Когда же отключат отопление в домах и социальных объектах в Минске, будет зависеть от погоды.

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