Отключение отопления в Минске в 2021 году: когда закончится отопительный сезон

Отопление начнут отключать в Минске 16 апреля. Фото: pixabay
Отопление начнут отключать в Минске с 16 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». Первыми будут отключены административные здания и производства.
Такое решение принято 15 апреля на заседании Минского горисполкома.
Тем временем в жилых домах, детских садах, школах и социальных объектах батареи пока будут греть.
Когда же отключат отопление в домах и социальных объектах в Минске, будет зависеть от погоды.
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