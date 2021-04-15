Беларусь пообещала помощь Азербайджану в восстановлении Карабаха

В Карабахе идет восстановление домов и инфраструктуры. Фото: armeniasputnik.am

По итогам рабочего визита Александра Лукашенко в Азербайджан стало известно, что Беларусь выказала готовность помочь Азербайджану в восстановлении Карабахского региона, пишет БелТА.

О характере строительно-восстановительных работ детально говорили в Баку белорусский глава Минархитектуры и строительства Руслан Пархимович и возглавляющий Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

Также о том, что Беларусь наравне с Турцией, Италией и Великобританией начнет осуществлять восстановительное строительство в Карабахе, заявил президент Ильхам Алиев, сообщает aztv.az.

- Vы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана, - заявил Алиев.

Известно, что турецкие, итальянские и английские компании уже работают в проектах по восстановлению Карабаха.

Отдельно обсуждая с Лукашенко эту тему, Алиев попросил участия белорусов в проекте для Карабаха «Умное село». Так как Карабах объявлен зоной зеленой энергии там будут реализовываться различные инновационные проекты.

- С учетом опыта Беларуси в этой сфере нам, конечно, очень было бы интересно работать в этом направлении (по пилотному проекту «Умное село»- Прим.). Но в целом, фронт работы очень большой, - уточнил Алиев, добавив, что рассматривались и вопросы, связанные с участием компаний из Беларуси в создании альтернативных источников энергии.

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