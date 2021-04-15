После визита в Азербайджан Лукашенко позвонил Путин: вот о чем они говорили

После возвращения Лукашенко из Азербайджана Путин поговорил с ним о нагорно-карабахском урегулировании. Фото: kommersant.ru.

В четверг, 15 апреля, у Александра Лукашенко состоялся очередной телефонный разговор с Владимиром Путины, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

Уточняется, что по телефону обсуждались белорусско-российские отношение, их развитие. Путин и Лукашено поговорили на тему международной повестки. А затем также детальнее обсудили график визитов, в том числе, скорый визит в Минск российского премьера Михаила Мишустина во главе правительственной делегации.

14 апреля Лукашенко встречался с Алиевым. Фото: aztv.az

Примечательно, что только накануне в среду, 14 апреля, у Александра Лукашенко завершился рабочий визит в Азербайджан. Где он проводил переговоры с главной страны Ильхамом Алиевым, обсуждая различные вопросы взаимной помощи и сотрудничества.

В пресс-службе Кремля уточнили, что Путин в контексте только что проведенного визита Лукашенко затронул в разговоре с ним и тему нагорно-карабахского урегулирования.

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