На «Гродно Азот» отреагировали на заявление компании Helm AG о прекращении сотрудничества

Немецкий Helm AG заявил, что приостанавливает сотрудничество с «Гродно Азот». Фото: ТАСС

Компании Helm AG в настоящее время нет в числе клиентов предприятия «Гродно Азот». Об этом сообщается на сайте «Гродно Азота».

Такое заявление появилось после того, как немецкая компания Helm AG ранее заявила о прекращении сотрудничества с белорусским производителем удобрений.

Стачком «Гродно Азота» сообщил немецким партнерам о нарушениях, происходящих на предприятии. Компания Helm AG ответила, что пока воздержится от сотрудничества с «Гродно Азот» (как минимум, до проверки условий охраны труда на предприятии).

Начальник отдела маркетинга ОАО «Гродно Азот» Татьяна Романюк, в свою очередь, заявила, что официальных уведомлений в адрес предприятия о прекращении партнерства со стороны компании Helm AG не поступало.

– Мы осуществляем сотрудничество с компанией Helm AG с 2010 года. Она является одним из наших партнеров по закупке азотных удобрений. Последнее сотрудничество с ней было в феврале 2020 года. С тех пор мы не работали. В настоящее время в клиентском портфеле ОАО «Гродно Азот» данной компании нет. Ее удельный вес в доле экспорта составляет 2-10 процента в разные периоды. Вместе с тем, Helm AG мы можем расценивать как нашего потенциального партнера в случае наличия у нас экспортного ресурса, – сказала Романюк.

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